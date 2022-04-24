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    Чрезмерное употребление питьевой воды может привести к обезвоживанию организма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Чрезмерное употребление питьевой воды может привести к обезвоживанию организма

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    pixabay.com/PD

    Обычная питьевая вода способна оказывать положительное
    влияние на организм, способствуя улучшению памяти и состояния кожи. Тем не
    менее пить ее слишком много не следует, считает специалист по питанию Салли
    аз-Зейн.

    Эксперт утверждает, что чрезмерное употребление питьевой
    воды приводит к обезвоживанию организма. Она советует пить с перерывами, чтобы
    получить максимальную пользу. Кроме того, специалист рекомендует обратить
    особое внимание на свойства определенных напитков, таких как кофе и алкоголя.
    По ее словам, они также способствуют обезвоживанию.

    «Кофе и его производные, алкоголь, соль — все это приводит к
    еще большему обезвоживанию, в то время как употребление соков и супов, фруктов
    и овощей помогает гидратации организма», — уточнила она в беседе с изданием Raseef22.

    Специалист также посоветовала пить воду пациентам,
    страдающим от мочекаменной болезни. При этом она подчеркнула, что если пить
    воду со скоростью, превышающей скорость работы почек, пациент может столкнуться
    с гипонатриемией, характеризующейся снижением уровня натрия в крови.

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