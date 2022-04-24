Чрезмерное употребление питьевой воды может привести к обезвоживанию организма

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Обычная питьевая вода способна оказывать положительное
влияние на организм, способствуя улучшению памяти и состояния кожи. Тем не
менее пить ее слишком много не следует, считает специалист по питанию Салли
аз-Зейн.
Эксперт утверждает, что чрезмерное употребление питьевой
воды приводит к обезвоживанию организма. Она советует пить с перерывами, чтобы
получить максимальную пользу. Кроме того, специалист рекомендует обратить
особое внимание на свойства определенных напитков, таких как кофе и алкоголя.
По ее словам, они также способствуют обезвоживанию.
«Кофе и его производные, алкоголь, соль — все это приводит к
еще большему обезвоживанию, в то время как употребление соков и супов, фруктов
и овощей помогает гидратации организма», — уточнила она в беседе с изданием Raseef22.
Специалист также посоветовала пить воду пациентам,
страдающим от мочекаменной болезни. При этом она подчеркнула, что если пить
воду со скоростью, превышающей скорость работы почек, пациент может столкнуться
с гипонатриемией, характеризующейся снижением уровня натрия в крови.