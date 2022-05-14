Чрезмерное употребление кофе может спровоцировать бессонницу и вызвать изжогу

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Употребление черного кофе в больших количествах может привести к неприятным последствиям для здоровья.
Так, данный напиток может спровоцировать бессонницу и нарушить биологические ритмы человека. Кроме того, кофе усугубляет изжогу, предупредила доктор Лиза Эндрюс.
В то же время черный кофе на самом деле обладает бодрящим эффектом. Он помогает проснуться и повышает сосредоточенность.
«В кофе содержится множество биологических веществ, в их числе танины, алкалоиды и фенольные соединения, которые улучшают метаболизм и способствуют повышению сопротивляемости организма», – отметила специалист.
Еще одно положительное свойство – снижение риска развития хронических заболеваний. В том числе речь идет и о диабете второго типа, пишет Planet Today.
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