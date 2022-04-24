Члены организации «Внуки» поздравили раненых солдат ДНР освященными пасхальными куличами

«Здесь очень много наших парней (в больнице). Пасочки

попросили передать наши друзья из Москвы — общественная организация «Внуки».

Вот это подарок, скажем так, добрый привет от братьев-россиян, от внуков

победы. Все для наших парней», — передает слова волонтера, раздававшей куличи,

РИА Новости.