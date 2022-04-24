Члены организации «Внуки» поздравили раненых солдат ДНР освященными пасхальными куличами

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Поздравление с Пасхой от россиян получили раненые военные
Донецкой Народной Республики. Освященные куличи для них передали члены общественной организации
«Внуки».
«Здесь очень много наших парней (в больнице). Пасочки
попросили передать наши друзья из Москвы — общественная организация «Внуки».
Вот это подарок, скажем так, добрый привет от братьев-россиян, от внуков
победы. Все для наших парней», — передает слова волонтера, раздававшей куличи,
РИА Новости.
Подарки от членов организации находящиеся на лечении военные
получили в 9-м госпитале Донецка. Раненые с радостью встретили добровольцев и
просили передать горячие приветы родным и сослуживцам на фронте. Подобную акцию
намерены провести и в Херсоне.
Специальная операция российских военнослужащих на Украине
стала ответом на многолетние угнетения жители Донбасса киевскими властями. Об этом
ранее заявлял президент России Владимир Путин.