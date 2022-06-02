Члены ОНК Москвы выявили в СИЗО №4 незрячего заключенного

Председатель ОНК отметил, что ранее Тулянинова уже отправляли на медицинское освидетельствование, но тогда врачи не выявили у него заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. При этом, согласно закону, арестанты, у которых менее 0,15% зрения, должны быть освобождены от заключения под стражей, добавил Волков.