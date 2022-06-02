Члены ОНК Москвы выявили в СИЗО №4 незрячего заключенного

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы выявили в СИЗО №4 заключенного, который фактически потерял зрение. Эксперты убеждены, что содержание такого арестанта за решеткой может создать ощутимую угрозу его здоровью.
Речь идет о 37-летнем Дмитрии Тулянинове, пишет «Газета ОНК» со ссылкой на председателя комиссии Георгия Волкова. По его словам, мужчина содержится в СИЗО уже больше года, и сейчас у него 0,004 процента зрения. Два дня назад суд снова продлил арест заключенному на три месяца.
«Как незрячий человек может содержаться в следственном изоляторе? Ведь он не может нормально передвигаться, не может в принципе нормально существовать», — заявил правозащитник.
Председатель ОНК отметил, что ранее Тулянинова уже отправляли на медицинское освидетельствование, но тогда врачи не выявили у него заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО. При этом, согласно закону, арестанты, у которых менее 0,15% зрения, должны быть освобождены от заключения под стражей, добавил Волков.