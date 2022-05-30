Члены ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из России

Страны ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Об этом сообщил глава ЕС Шарль Мишель.
Эмбарго будет наложено на импорт двух третей нефти из России. Также он сообщил, что шестой пакет санкций подразумевает и другие меры — в частности, речь идет об индивидуальных санкциях и запрете на вещание в ЕС трех российских телеканалов.
Ранее сообщалось, что представители Евросоюза снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Против введения шестого пакета санкций в отношении России выступила Венгрия.