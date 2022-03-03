Члены делегаций России и Украины начали переговоры с рукопожатия

Члены делегаций России и Украины начали переговоры с рукопожатия Новости
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Перед началом второго раунда переговоров в Брестской области Белоруссии члены делегаций России и Украины пожали друг другу руки, сообщает РИА Новости.

К началу переговоров делегация из России ждала украинскую сторону в полном составе. В зал переговоров начали приходить украинские дипломаты. Но перед тем как сесть за стол, члены делегаций пожали друг другу руки.

Состав делегаций остался таким же, каким был на предыдущих переговорах. Москву представляют посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Владимир Мединский, заместитель главы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и депутат Леонид Слуцкий.

Со стороны Киева прибыли глава военного ведомства Алексей Резников, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк и депутат Рады Рустем Умеров.

 
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