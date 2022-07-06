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Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о ликвидации командующего ротой украинского спецназа

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о ликвидации командующего ротой украинского спецназа
Минобороны Украины

Командир отделения роты спецназначения сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев погиб при боевых действиях в Запорожской области.

Член Запорожской ВГА Владимир Рогов заявил о ликвидации комотделения роты украинского спецназа в среду, 6 июля.

«На Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. В районе Гуляйполя в Запорожской области уничтожен командир отделения роты спецназначения ССО Украины Антон Соловьев», — написал Рогов в Telegram. 

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что под Лисичанском был ликвидирован отряд белорусских наемников «Волат» под руководством Ивана Марчука, более известного под позывным Брест, передает Argumenti.ru.

запорожье спецназ Украина
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