Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о ликвидации командующего ротой украинского спецназа

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что под Лисичанском был ликвидирован отряд белорусских наемников «Волат» под руководством Ивана Марчука, более известного под позывным Брест, передает Argumenti.ru .

«На Запорожье ликвидирован элитный боевик Зеленского. В районе Гуляйполя в Запорожской области уничтожен командир отделения роты спецназначения ССО Украины Антон Соловьев», — написал Рогов в Telegram.