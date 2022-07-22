Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о признании ЕС принадлежности региона к РФ

«Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: “Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области”. ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — подчеркнул Рогов.