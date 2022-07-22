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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о признании ЕС принадлежности региона к РФ

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о признании ЕС принадлежности региона к РФ
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Седьмым пакетом санкций Евросоюз негласно признал Запорожскую область частью России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник лично поблагодарил ЕС и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за оказанную честь.

«Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: “Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области”. ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото. Подробности передает RT.

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RusNewsToday24
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