Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о признании ЕС принадлежности региона к РФ

Седьмым пакетом санкций Евросоюз негласно признал Запорожскую область частью России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Чиновник лично поблагодарил ЕС и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за оказанную честь.
«Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: “Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области”. ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото. Подробности передает RT.