Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о попытках Запада вывезти мощности завода «Мотор Сич»

Западные спецслужбы пытаются совершить вывоз мощностей завода «Мотор Сич» с Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов изданию ТАСС.
«Мотор Сич» является ценным предприятием, на котором производятся авиадвигатели для турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и для AKINCI. По словам Рогова, в этом году завод должен отгрузить в Турцию около 30 двигателей. На данный момент со стороны западных спецслужб предпринимаются попытки сделать так, чтобы мощности завода «Мотор Сич» были вывезены за пределы Украины.
Рогов отметил, что после освобождения завода планируется возобновить взаимодействие с партнерами из России.