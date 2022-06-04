Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о попытках Запада вывезти мощности завода «Мотор Сич»

«Мотор Сич» является ценным предприятием, на котором производятся авиадвигатели для турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 и для AKINCI. По словам Рогова, в этом году завод должен отгрузить в Турцию около 30 двигателей. На данный момент со стороны западных спецслужб предпринимаются попытки сделать так, чтобы мощности завода «Мотор Сич» были вывезены за пределы Украины.