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Член СПЧ Брод упрекнул Киев за проведение «войны с собственным народом»

Член СПЧ Брод упрекнул Киев за проведение «войны с собственным народом»
youtube.com/ Общественная палата Российской Федерации

Киев в 2014 году начал «войну с собственным народом», что является вопиющим поведением с его стороны по отношению к украинцам. Такое заявление сделал член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Он отметил, что последние восемь лет украинские власти сделали фашизм основным курсом своей политики. Брод напомнил о расправах Киева с оппозиционной силой страны и блокировке независимых СМИ. Кроме того, руководство государства, по словам члена СПЧ, ответственно за создание концентрационных лагерей для неугодных.

«Самое вопиющее — это война Киева с собственным народом, была провозглашена так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с применением вооруженных сил и вот эти нацистские батальоны, сформированные из радикалов, бывших уголовников, они стали творить беспредел. И начиная с 2014 года, мы фиксировали массу фактов создания концентрационных лагерей, преследования тех, кто поддерживает политику России, кто поддерживает присоединение Крыма, кто выступает с несогласием с действиями киевского режима», — подчеркнул Брод.

Ранее телеканал RT сообщил о преступлениях боевиков нацбатальона «Азов»* (против представителей формирования в России возбуждены уголовные дела), сдавшихся в плен из мариупольского завода «Азовсталь».

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
брод спч фашизм
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