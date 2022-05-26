Член СПЧ Брод упрекнул Киев за проведение «войны с собственным народом»

«Самое вопиющее — это война Киева с собственным народом, была провозглашена так называемая антитеррористическая операция на востоке Украины с применением вооруженных сил и вот эти нацистские батальоны, сформированные из радикалов, бывших уголовников, они стали творить беспредел. И начиная с 2014 года, мы фиксировали массу фактов создания концентрационных лагерей, преследования тех, кто поддерживает политику России, кто поддерживает присоединение Крыма, кто выступает с несогласием с действиями киевского режима», — подчеркнул Брод.