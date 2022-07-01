Член Совфеда Косачев назвал аморальным отказ Норвегии пускать груз к шахтерам на Шпицберген

Показатели социально-экономического развития в Московской области за первые четыре месяца текущего года показали положительную динамику, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» . Итоговый анализ дал понять, что влияние антироссийских санкций выражено не ярко.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — сообщил Константин Косачев в Telegram-канале.

Подобные действия нарушают принципы гуманизма и права человека, отметил сенатор. Решение Норвегии противоречит положению Парижского договора от 1920 года, согласно которому на граждан подписавших его стран не должны накладываться какие-либо ограничения, сообщает «Вечерняя Москва».