Член Совфеда Косачев назвал аморальным отказ Норвегии пускать груз к шахтерам на Шпицберген

Запрет норвежских властей пускать продовольственный груз для шахтеров на архипелаге Шпицберген является аморальным, заявил член Совета Федерации Константин Косачев.
Подобные действия нарушают принципы гуманизма и права человека, отметил сенатор. Решение Норвегии противоречит положению Парижского договора от 1920 года, согласно которому на граждан подписавших его стран не должны накладываться какие-либо ограничения, сообщает «Вечерняя Москва».
«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — сообщил Константин Косачев в Telegram-канале.
Показатели социально-экономического развития в Московской области за первые четыре месяца текущего года показали положительную динамику, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Итоговый анализ дал понять, что влияние антироссийских санкций выражено не ярко.