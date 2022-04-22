Член Совфеда Климов предупредил Финляндию и Швецию о «клубе самоубийц» НАТО

«Уже публично сравнивают забившихся в подземелья

“Азовстали” укронацистов и заморских наёмников с нынешним

проамериканским Западом. Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с

собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя — наглядный пример, во что может превратиться

подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО. Тем, кто до сих пор

стремится в натовский клуб самоубийц (в том числе финнам и шведам), рекомендую

внимательно присмотреться к произошедшему в “Азовстали” (только не

через кривое зеркало проамериканской Империи лжи)», — говорится в тексте сенатора.