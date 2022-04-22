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    Член Совфеда Климов предупредил Финляндию и Швецию о «клубе самоубийц» НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Член Совфеда Климов предупредил Финляндию и Швецию о «клубе самоубийц» НАТО

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    Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    НАТО обещает странам-членам блока «защиту от России».
    Она базируется на несуществующих угрозах, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

    Член СФ РФ написал в Telegram-канале о желании
    Финляндии и Швеции стать частью Альянса. Климов предупредил государства о
    «клубе самоубийц» НАТО. Он призвал руководство этих стран обратить внимание на
    инцидент с «Азовсталью».

    «Уже публично сравнивают забившихся в подземелья
    “Азовстали” укронацистов и заморских наёмников с нынешним
    проамериканским Западом. Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с
    собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя — наглядный пример, во что может превратиться
    подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО. Тем, кто до сих пор
    стремится в натовский клуб самоубийц (в том числе финнам и шведам), рекомендую
    внимательно присмотреться к произошедшему в “Азовстали” (только не
    через кривое зеркало проамериканской Империи лжи)», — говорится в тексте сенатора.

    Ранее
    стало известно, что МИД Швеции настаивает на ускоренной подготовке анализа
    заявки на вступление в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства
    требуют документ к 13 мая. До этого специалисты планировали предоставить анализ
    лишь к концу указанного месяца, рассказали шведские СМИ.

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