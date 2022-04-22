Член Совфеда Климов предупредил Финляндию и Швецию о «клубе самоубийц» НАТО

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НАТО обещает странам-членам блока «защиту от России».
Она базируется на несуществующих угрозах, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.
Член СФ РФ написал в Telegram-канале о желании
Финляндии и Швеции стать частью Альянса. Климов предупредил государства о
«клубе самоубийц» НАТО. Он призвал руководство этих стран обратить внимание на
инцидент с «Азовсталью».
«Уже публично сравнивают забившихся в подземелья
“Азовстали” укронацистов и заморских наёмников с нынешним
проамериканским Западом. Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с
собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя — наглядный пример, во что может превратиться
подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО. Тем, кто до сих пор
стремится в натовский клуб самоубийц (в том числе финнам и шведам), рекомендую
внимательно присмотреться к произошедшему в “Азовстали” (только не
через кривое зеркало проамериканской Империи лжи)», — говорится в тексте сенатора.
Ранее
стало известно, что МИД Швеции настаивает на ускоренной подготовке анализа
заявки на вступление в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства
требуют документ к 13 мая. До этого специалисты планировали предоставить анализ
лишь к концу указанного месяца, рассказали шведские СМИ.