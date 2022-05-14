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    Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин умер в возрасте 58 лет

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    pexels.com/PD

    Стало известно о смерти председателя комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по развитию пенитенциарной системы и главы комитета «За гражданские права» Андрея Бабушкина, сообщает в субботу его коллега Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, Бабушкин ранее попал в реанимацию 20-й московской больницы из-за обострения давнего заболевания. 

    «Пришлось вызывать скорую. Его откачали, но врачи сказали, что жизненно необходимо вести здоровый образ жизни, а он ведь просто себя извел», — говорится в сообщении Меркачевой.

    В ноябре в соответствии с президентским приказом Бабушкин был включен в состав СПЧ. Входил в общественный совет при министре юстиции по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. Дату и место прощания объявят позже.

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