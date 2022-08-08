Член ОП РФ Холодов не исключил возможность народных волнений в Кении после выборов президента

«За президентское кресло республики в этом году борются четыре кандидата, два из них являются явными фаворитами… То есть конкуренция очень серьезная и никто сейчас не может спрогнозировать, будет ли второй тур и кто победит на выборах», – отметил член Общественной палаты РФ в авторской колонке для Федерального агентства новостей.