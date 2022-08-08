Член ОП РФ Холодов не исключил возможность народных волнений в Кении после выборов президента

Президентские выборы в Кении могут обернуться народными волнениями. Такое мнение выразил наблюдатель от России Александр Холодов.
По его словам, на пост претендует политик Раила Одинга, которого поддерживает действующий президент. Кроме того, свою кандидатуру выдвинул вице-президент Уильям Руто. Он пользуется немалой поддержкой среди населения.
«За президентское кресло республики в этом году борются четыре кандидата, два из них являются явными фаворитами… То есть конкуренция очень серьезная и никто сейчас не может спрогнозировать, будет ли второй тур и кто победит на выборах», – отметил член Общественной палаты РФ в авторской колонке для Федерального агентства новостей.
Холодов добавил, что высокая конкуренция на выборах может обернуться протестными мероприятиями. Кроме того, действующий глава государства Ухуру Кениата не имеет права претендовать на соответствующий пост.