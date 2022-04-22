Член ОП РФ Григорьев показал секретные документы СБУ из Мариуполя

Всего за 30 независимости Украины, тем, кто взращивает в стране

идеологию фашизма, удалось исказить и извратить сознание граждан. Одним из

примеров этому служит обращение женщины, которая называет себя правозащитником,

в Генпрокуратуру и к главе СБУ. В документе она доносит на участников референдума

об отсоединении Мариуполя от Украины, а также указывает имя его организатора.