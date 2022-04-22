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Последние восемь лет на Украине взращивалась идеология
фашизма, а сознание граждан постепенно отравлялось и искажалось. Такое заявление
сделал Директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной
палаты РФ Максим Григорьев в беседе с телеканалом «360».
В настоящий момент в освобожденных районах Украины работает Международный
общественный трибунал. Его сотрудники фиксируют военные преступления и
нарушения прав человека в самой стране и в Донбассе.
Во время работы в Мариуполе была сделана выемка документов,
благодаря которым можно узнать о реальной работе СБУ за последние восемь лет. По
словам Григорьева, за прошедшие годы силовики практически уничтожили тех, кто
не хотел принимать идеологию украинского национализма.
«… часть просто были убиты, часть прошли через пытки, часть политзаключенных до сих пор находятся в украинских тюрьмах. У них была большая агентура развернута. Они последовательно вели борьбу со всеми, кто не придерживался идеологии», — сказал он.
Всего за 30 независимости Украины, тем, кто взращивает в стране
идеологию фашизма, удалось исказить и извратить сознание граждан. Одним из
примеров этому служит обращение женщины, которая называет себя правозащитником,
в Генпрокуратуру и к главе СБУ. В документе она доносит на участников референдума
об отсоединении Мариуполя от Украины, а также указывает имя его организатора.
«У них правозащитники — те, кто пишет доносы, чтобы хватали и убивали людей. Для Украины и волонтеры сейчас те, кто помогает боевикам, помогает доставлять оружие. Они живут в своем искаженном мире», — поясняет Григорьев.
Также благодаря найденным документам удалось выяснить, что
ответственность за обстрелы в Донбассе несет уже не СБУ. В списке предполагаемых
виновников числятся как солдаты ВСУ, так и участники нацбатальона «Азов» (против
представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела).