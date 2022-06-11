Член Европарламента предсказал ЕС «скачок» на 30 лет назад в случае отказа от ископаемого топлива

Если Брюссель продолжит яростную борьбу с ископаемыми источниками энергии, Европейский союз откатится на 30 лет в своем развитии, заявил член Европарламента Мислав Колакушич, передает РИА Новости.
После столь сильного регресса, европейцы будут вынуждены сесть на велосипеды, однако не из соображений заботы об окружающей среде, а из-за нехватки денег на машину.
«Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили. Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными», — отметил Колакушич.
Ранее стало известно, насколько вырастут цены на газ в Латвии после отказа от российского голубого топлива. Как выяснила местная пресса, уже с 1 июля прибалтийские домохозяйства будут платить за газ на 65-90% больше.