Читатели WSJ обвинили Пелоси в эгоизме на фоне слухов о ее визите на Тайвань

«Все это стало достоянием общественности, и Китай отреагировал. И теперь Пелоси приходится ехать на Тайвань уже из принципа. Вся эта буря была ненужной и только подтверждает, что Байден не может ничего предвидеть, руководить или контролировать», — подчеркнули читатели.