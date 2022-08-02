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Читатели WSJ обвинили Пелоси в эгоизме на фоне слухов о ее визите на Тайвань

Читатели WSJ обвинили Пелоси в эгоизме на фоне слухов о ее визите на Тайвань
globallookpress/CNP/AdMedia

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намеревается упрочить собственные политические позиции. Соответствующее заявление сделали читатели американской газеты The Wall Street Journal.

Таким образом они прокомментировали ее возможный визит на Тайвань, несмотря на опасения Белого дома. По словам американцев, президент Соединенных Штатов Джо Байден настолько слаб, что даже не может остановить Пелоси, находящуюся в шаге от развязывания войны с Китаем.

«Все это стало достоянием общественности, и Китай отреагировал. И теперь Пелоси приходится ехать на Тайвань уже из принципа. Вся эта буря была ненужной и только подтверждает, что Байден не может ничего предвидеть, руководить или контролировать», — подчеркнули читатели.

Ранее, как писал телеканал «Царьград», официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США. Она заметила, что из-за действий Вашингтона и его союзников мир оказался на грани ядерного конфликта.

критика властей США тайвань
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