Читатели WP вступились за Россию в «газовом конфликте» с Евросоюзом

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Читатели издания The Washington Post обсудили решение России приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за ресурс в рублях.
Ранее «Газпром» приостановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, что возмутило Брюссель. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что это недопустимо, а София и Варшава получат газ от соседей по ЕС, пишет RT.
Рядовые жители США искренне недоумевают, почему европейские страны устроили скандал буквально из ничего. Американцы дали совет Европе на фоне газового кризиса.
«А в чем проблема, почему нельзя платить в рублях? Возьмите свои евро, поменяйте их в российском банке, против которого не введены санкции, получите рубли и расплатитесь за газ», — удивляется один из читателей WP.
Другой комментатор подметил, что газ крайне важен для выработки электричества, и пик приходится на лето. Без голубого топлива работа электросетей будет затруднена, поэтому возможны крупные сбои.
В целом американцы поддержали Россию в желании получать рубли за поставляемый в Европу ресурс. Жители США удивлены, почему страны ЕС вообще ставят условия своему поставщику.
Ранее экономист Дмитрий Голубовский заявил, что дерзкое поведение Польши объясняется наличием страховки. Рядом есть Германия, которая вполне может закупать у России необходимый объем газа, а потом сбывать излишки Польше по реверсу, передает «Царьград».