Читатели Welt указали на глупость Бербок из-за ее реакции на фото Путина, Эрдогана и Раиси

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Тайипа Эрдогана за совместное фото с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, пишет телеканал «360». Однако читатели Die Welt возмутились заявлением дипломата.
Так, комментируя совместную фотографию глав государств, Бербок назвала это «вызовом для НАТО». Немецкие пользователи, высоко оценившие стремление лидеров России, Турции и Ирана вести диалог, не согласились со словами министра. По их мнению, реакция Бербок демонстрирует, «насколько она глупа».
«Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет», — написал один из читателей.
Пользователи напомнили Бербок, что действия Эрдогана, Путина и Раиси «в профессиональных кругах называют дипломатией». В качестве примера немцы привели продовольственную сделку, заключенную в Стамбуле. По их мнению, власти Германии куда больше ценят «символические визиты и санкции», чем реальное решение проблем.