Читатели The Times встали на сторону постпреда Небензи в споре с американским коллегой

Заседание Совбеза ООН по украинскому кризису обернулось спором между российским постпредом Василием Небензей и его американским коллегой Линдой Томас-Гринфилд. Соответствующую новость прокомментировали читатели британской газеты The Times.

Как ранее сообщало издание The Washington Post, российский постпред резко отреагировал на обвинения США, которые утверждали, что Россия «пытается выставить Украину агрессором». Небензя на подобное заявление напомнил, что Вашингтон самостоятельно создает напряженность. Читатели The Times сочли подобный ответ справедливым и отметили, что США кричат об эскалации в то время, как сами окружают РФ своими базами.

«Но при этом мы, Запад, почему-то рассчитываем, что русские никак не ответят. А как бы США отреагировали, если бы то же самое стряслось в Мексике?» — спросил комментатор.

Читатели отметили, что подобными обвинениями США хотят отвлечь публику от внешних провалов. Они также напомнили о праве РФ перемещать войска по своей территории.

«А теперь прикинь, как ты запоешь, если Россия будет учить Британию, где ее армии можно проводить учения, а где нет», — написал один из пользователей.

Обвинения в «агрессии» Россия опровергала уже неоднократно. По мнению Москвы, все заявления против РФ США используют для того, чтобы размещать технику НАТО у рубежей страны.

На заседании Небензя также опроверг слухи о наличии российских военных на границе с Украиной. По его словам, войска РФ находятся в местах постоянной дислокации.

загрузка...