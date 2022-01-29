Читатели The Telegraph обрушились с критикой на журналиста Кафлина за упреки в адрес РФ

Читатели The Telegraph обрушились с критикой на журналиста Кафлина за упреки в адрес РФ Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали журналиста Кона Кафлина, который заявил о катастрофе после начала войны на Украине.

Журналист отметил, что Украина может пойти по пути Афганистана. Также Кафлин вспомнил слова экс-главы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, который говорил, что Владимир Путин играет с Западом в «покер с высокими ставками».

Простые британцы пришли в ярость от выпадов Кафлина. Читатели газеты отметили, что ответственность за ситуацию на Украине несут именно США и ЕС, а Россия избегает противостояния.

Читатели The Telegraph обрушились с критикой на журналиста Кафлина за упреки в адрес РФ

«Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток»;

«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», — прокомментировали новость британцы, вставшие на сторону Путина.

Ранее «Народные Новости» писали, что французы встали на сторону России после переговоров Путина с Макроном

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