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Читатели The Guardian пожаловались на «страдания» из-за санкций против России

Читатели The Guardian пожаловались на «страдания» из-за санкций против России
pixabay.com

Читатели британской газеты The Guardian согласились с мнением колумниста Саймона Дженкинса, написавшего о бессмысленности антироссийских санкций, передает РИА Новости.

По мнению британского обозревателя, политика рестрикций против Москвы потерпела фиаско, введенные ограничения больше навредили всему миру, а не внесли стабильность.

Более того, отметили читатели материала, Россия сумела нарастить свои доходы после введения санкций, в то время как люди, живущие на Западе, напротив, становятся беднее. Граждане Европы вынуждены оплачивать антироссийские политические ставки своих руководителей, испытывая лишения и страдания.

«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем»;

«Санкции вызывают голод во всем мире»;

«Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей»;

«Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» — прокомментировали читатели.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предложил «сделать паузу» в санкционном давлении на Россию.

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