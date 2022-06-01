Читатели The Guardian пожаловались на «страдания» из-за санкций против России

Читатели британской газеты The Guardian согласились с мнением колумниста Саймона Дженкинса, написавшего о бессмысленности антироссийских санкций, передает РИА Новости.
По мнению британского обозревателя, политика рестрикций против Москвы потерпела фиаско, введенные ограничения больше навредили всему миру, а не внесли стабильность.
Более того, отметили читатели материала, Россия сумела нарастить свои доходы после введения санкций, в то время как люди, живущие на Западе, напротив, становятся беднее. Граждане Европы вынуждены оплачивать антироссийские политические ставки своих руководителей, испытывая лишения и страдания.
«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем»;
«Санкции вызывают голод во всем мире»;
«Экономическими санкциями ничего не добиться, кроме усиления страданий простых людей»;
«Как долго будут страдать люди, чьи страны вводят санкции?» — прокомментировали читатели.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предложил «сделать паузу» в санкционном давлении на Россию.