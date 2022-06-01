Читатели The Guardian пожаловались на «страдания» из-за санкций против России

Более того, отметили читатели материала, Россия сумела нарастить свои доходы после введения санкций, в то время как люди, живущие на Западе, напротив, становятся беднее. Граждане Европы вынуждены оплачивать антироссийские политические ставки своих руководителей, испытывая лишения и страдания.