Читатели NYP подняли на смех танцующего «джигу» Байдена

«Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь, вижу его «маленький танец», который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке», — добавил другой.