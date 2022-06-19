Читатели NYP подняли на смех танцующего «джигу» Байдена

Поведение американского лидера Джо Байдена вновь привлекло внимание общественности. На этот раз читатели газеты New York Post активно обсуждают «танец» политика возле церкви в Делавэре.
В Сети появились кадры, на которых Байдену в городе Рехобот Бич задают вопрос о его самочувствие. В ответ на это глава Белого дома сделал три прыжка вверх и поднял руки. Читатели NYP предположили, что таким образом политик станцевал старинный британский танец – джигу.
«Ну этот забавный танец окончательно опровергает любую теорию о прогрессирующем слабоумии Байдена, правда? Или что он хотел нам доказать?» — спросил один из читателей.
«Хорошо, что он исполнил небольшую джигу! Я беспокоился, что он стар, немощен и некомпетентен, но теперь, вижу его «маленький танец», который был специально сделан после его аварии на велосипеде, и понимаю, что все в порядке», — добавил другой.
«Это его новая фишка — прыгать или бегать трусцой. Полагаю, он пытается показать нам, насколько он здоров и жизнеспособен», — с иронией отметил комментатор.
Стоит отметить, что только вчера общественность бурно обсуждала падение Байдена с велосипеда. Пользователи Сети предложили американскому лидеру пересесть на трехколесный транспорт.