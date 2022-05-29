Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца за нереалистичные просьбы к Путину по Украине

Так пользователи газеты прокомментировали нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к президенту России Владимиру Путину по поводу украинских националистов. Ранее сообщалось, что главы Франции и Германии попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен националистов с комбината «Азовсталь», а также помочь экспортировать зерно и пойти на примирение с Киевом.