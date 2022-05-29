Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца за нереалистичные просьбы к Путину по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц оторваны от реальности. Такое мнение высказали читатели французского издания Le Figaro.
Так пользователи газеты прокомментировали нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к президенту России Владимиру Путину по поводу украинских националистов. Ранее сообщалось, что главы Франции и Германии попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен националистов с комбината «Азовсталь», а также помочь экспортировать зерно и пойти на примирение с Киевом.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», — заявил один из читателей газеты.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», — написал еще один комментатор.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!» — заключил другой француз.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Шольцем и Макроном. В Кремле уточнили, что темой разговора был украинский кризис.