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Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца за нереалистичные просьбы к Путину по Украине

Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца за нереалистичные просьбы к Путину по Украине
globallookpress/Schacht, Henning

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц оторваны от реальности. Такое мнение высказали читатели французского издания Le Figaro.

Так пользователи газеты прокомментировали нереалистичные просьбы Макрона и Шольца к президенту России Владимиру Путину по поводу украинских националистов. Ранее сообщалось, что главы Франции и Германии попросили российского лидера освободить сдавшихся в плен националистов с комбината «Азовсталь», а также помочь экспортировать зерно и пойти на примирение с Киевом.

«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», — заявил один из читателей газеты.

«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», — написал еще один комментатор.

«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!» — заключил другой француз.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Шольцем и Макроном. В Кремле уточнили, что темой разговора был украинский кризис.

Германия Макрон Путин Украина Франция шольц
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