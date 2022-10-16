Читатели Le Figaro возмутились уходу компании Danone из России

Решение французской продовольственной компании Danone уйти с российского рынка вызвало волну негодования у читателей издания Le Figaro.
Французы отметили, что россияне ничего не потеряют с уходом Danone. Они уверены, что в стране быстро найдут альтернативу европейской компании.
«Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании», — приводит сообщение пользователя с ником lesceptredottokar РИА Новости.
«Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами», — поделился мнением Graoully.
Комментаторы отметили, что решение Danone уйти из России только навредит западной экономике. Один из комментаторов назвал происходящее «печальным зрелищем».