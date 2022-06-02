США в ближайшее время передадут Украине очередную партию американского оружия, включая ракетные системы залпового огня HIMARS. Эта новость вызвала недовольство у читателей французского издания Le Figaro.
Киев пообещал Вашингтону не использовать американское вооружение для нанесения ударов по российской территории. В Кремле, комментируя эту новость, заявили, что «США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».
Читатели французской газеты согласились с позицией Москвы, отметив, что Запад готов продолжать боевые действия «до последнего украинца».
«США намерены вести войну до последнего украинца. Так это же очевидно, разве нет? Я все это предчувствовал начиная с 24 февраля», — отметил Mitsu hirato.
«Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. Удовлетворились бы гуманитаркой… Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы», — добавила Maria Gentile.
В новый пакет американской военной помощи Украине также могут войти четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Этот вопрос решится в ближайшие дни, после чего Вашингтон сделает официальное заявление.