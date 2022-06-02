Читатели Le Figaro уличили США в желании воевать до «последнего украинца»

«Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. Удовлетворились бы гуманитаркой… Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы», — добавила Maria Gentile.