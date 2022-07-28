Читатели Le Figaro: русские подняли на смех решение ЕС по газу из России

Ранее в издании появилась статья, в которой говорится, что в нехватке энергоносителей в европейских странах «виноват» российский лидер Владимир Путин. Якобы именно из-за политики Москвы Европа перестала получать прежние объемы голубого топлива из России. Однако многие читатели издания с этим мнением не согласились.