Читатели Le Figaro: русские подняли на смех решение ЕС по газу из России

Европейские страны пожинают плоды своей провальной энергетической политики. Такое мнение высказали читатели Le Figaro.
Ранее в издании появилась статья, в которой говорится, что в нехватке энергоносителей в европейских странах «виноват» российский лидер Владимир Путин. Якобы именно из-за политики Москвы Европа перестала получать прежние объемы голубого топлива из России. Однако многие читатели издания с этим мнением не согласились.
«Было колоссальной ошибкой приравнять контролируемые и неконтролируемые источники энергии. Теперь приходится пожинать плоды этой политики», — написал пользователь.
«Это абсурдные решения наших европейских лидеров лишили нас российского газа. Они несут полную ответственность за эту катастрофическую ситуацию. Они должны нести ответственность. Готовы ли ассоциации потребителей подать жалобу на эти решения, которые подвергают опасности всех граждан Европы?» — высказал мнение другой.
«Русские смеются», — подытожил еще один читатель издания.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 19,5%. Об этом пишет RT.