Ответ президента Украины Владимира Зеленского на доклад Amnesty International о ВСУ разозлил читателей газеты Le Figaro. Французские пользователи обвинили украинского лидера в отсутствии желания разрешить кризис.
Правозащитная организация в докладе раскритиковала Вооруженные силы Украины за использование в качестве военных укреплений объекты социальной инфраструктуры. Украинские власти не предупреждали население о таких планах, чем подвергали их риску, говорится в документе.
Зеленский в ответ обвинил организацию в попытках переложить ответственность на Украину и «амнистировать» Россию. С критикой в адрес Amnesty International также выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мы устали смотреть, что Зеленский больше ничего не делает для прекращения этого конфликта! Нужны двое для разрешения конфликта… Легко всех обвинять», — написал читатель Le Figaro под ником crystal.
Комментатор считает, что Зеленский не ищет решения кризиса. Вместо этого президент Украины пытается выпросить оружие у Запада, подчеркнул он.