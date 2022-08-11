Читатели Le Figaro раскритиковали Латвию за признание России «спонсором терроризма»

Парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма». Однако это вызвало массу возмущений у читателей французской газеты Le Figaro.
Известно, что власти Латвии также призвали руководство Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. По словам читателей Le Figaro, таким образом страна «сводит счеты» с бывшим Советским Союзом.
Они обвинили восточноевропейские государства в жизни за счет Западной Европы. Пользователи также напомнили, что население Латвии составляет менее двух миллионов человек, поэтому ее заявления не имеют большого политического веса.
«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — написал один из читателей.
«НАТО продолжает свою работу по дестабилизации в Европе. Санкции оборачиваются против европейцев. Настоящий враг — это США и НАТО, приносящие беду европейцам», — добавил другой пользователь.
Ранее в МИД России отреагировали на требование Латвии прекратить выдачу виз россиянам. По словам представителей дипломатического ведомства, подобные призывы являются проявлением русофобии.