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Читатели Le Figaro предрекли катастрофу в Евросоюзе из-за возможного вступления в него Украины

Читатели Le Figaro предрекли катастрофу в Евросоюзе из-за возможного вступления в него Украины
pxhere.com

Европейскому союзу не следует принимать в свой состав Украину. Об этом заявили читатели газеты Le Figaro.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Она прибыла на Украину для обсуждения заявки на вступление в содружество. Событие вызвало бурное обсуждение в Сети. Читатели французской Le Figaro буквально пришли в ярость.

«Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо», – написал claudeH94.

«Никакой мафии в ЕС!» – отметил Va9tefu4er.

«Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу», – добавил другой пользователь.

«Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?» – возмутился один из комментаторов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рекордная инфляция в стране связана с помощью Украине. По его словам, Вашингтон пытается добиться снижения цен. Однако гражданам какое-то время придется жить в таких условиях.

le figaro Евросоюз Украина
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