Европейскому союзу не следует принимать в свой состав Украину. Об этом заявили читатели газеты Le Figaro.
Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Она прибыла на Украину для обсуждения заявки на вступление в содружество. Событие вызвало бурное обсуждение в Сети. Читатели французской Le Figaro буквально пришли в ярость.
«Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо», – написал claudeH94.
«Никакой мафии в ЕС!» – отметил Va9tefu4er.
«Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу», – добавил другой пользователь.
«Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?» – возмутился один из комментаторов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что рекордная инфляция в стране связана с помощью Украине. По его словам, Вашингтон пытается добиться снижения цен. Однако гражданам какое-то время придется жить в таких условиях.