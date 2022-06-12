Читатели Le Figaro предрекли катастрофу в Евросоюзе из-за возможного вступления в него Украины

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Она прибыла на Украину для обсуждения заявки на вступление в содружество. Событие вызвало бурное обсуждение в Сети. Читатели французской Le Figaro буквально пришли в ярость.