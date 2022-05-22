Читатели Le Figaro предложили Зеленскому четыре варианта завершения карьеры

Читатели французского издания Le Figaro отказались верить словам украинского президента Владимира Зеленского о том, что кризис на Украине может разрешить только дипломатия. Подавляющее большинство читателей ресурса призвали лидера страны забыть о политике и подать в отставку.
Одним из читателей газеты заявил, что в настоящий момент у Зеленского есть всего лишь четыре сценария завершения карьеры.
«Саддам Хусейн»: захват в плен и казнь после суда. «Николае Чаушеску»: арест, затем казнь без суда и следствия. «Усама бен Ладен»: казнь без разбирательств. «Адольф Гитлер»: самоубийство в попытке избежать правосудия. На что ставите?» – написал комментатор.
Еще один пользователь назвал Зеленского «препятствием» к разрешению кризиса на Украине.
«Процесс переговоров пойдет быстрее, как только из него исключат Зеленского», – добавил другой комментатор.
«Если я правильно понял, Зеленский выступает за дипломатию при условии, что его собственные условия будут безоговорочно приняты. Потрясающе!» — с иронией заметил читатель.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.