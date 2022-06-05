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Читатели Le Figaro предложили Макрону заключить союз с Путиным

Читатели Le Figaro предложили Макрону заключить союз с Путиным
Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Читатели Le Figaro посоветовали главе Франции Эммануэлю Макрона прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Свою позицию они выразили в Сети.

При этом читатели французской газеты подчеркнули, что Макрону не следует всерьез воспринимать заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Также они выступили в поддержку главы Франции, который посчитал, что Россию нельзя унижать.

«Пора перестать слушать Зеленского и делать то, что все считают нужным», — призвал один из интернет-пользователей.  

globallookpress.com/Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
globallookpress.com/Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Лучше заключить союз с Путиным, чем с Зеленским. По крайней мере, ему есть что продавать и он не оскорбляет Францию», — поделился политической рекомендацией комментатор.  

«В идеале было бы, чтобы это желание не унижать Россию проявилось задолго до конфликта на Украине и даже в рамках французского председательства в Европе», — подчеркнул пользователь Сети.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что с декабря прошлого года провел за переговорами с российским лидером Владимиром Путиным по телефону порядка 100 часов.

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