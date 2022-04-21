Читатели Le Figaro обрисовали незавидное будущее для Франции в случае переизбрания Макрона

Выбор действующего курса Парижа со стороны соотечественников

разочаровал многих читателей Le

Figaro. Так, некоторые из них

напомнили, что действительно видеть президентом Макрона хотят менее 30%

французов, еще меньше — Ле Пен. Это означает, что большинство граждан не сможет

выбрать «своего» кандидата. Комментаторы потребовали дать им более

представительный выбор, а другие и вовсе посчитали, что с Францией пора «прощаться».