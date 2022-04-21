Читатели Le Figaro обрисовали незавидное будущее для Франции в случае переизбрания Макрона

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Читатели Le
Figaro не смогли скрыть
разочарования, узнав предположительные результаты президентских выборов во Франции,
где победу одержит действующий лидер Эммануэль Макрон, передает РИА
Новости.
Французское издание Le
Figaro провело опрос среди своих
читателей, чтобы узнать, за кого они отдадут свой голос во втором туре
президентских выборов. Напомним, в первом туре президента выбрать не удалось:
во второй тур вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Каждый из кандидатов
набрал менее 30% голосов. Согласно результатам опроса французского медиа, 61,64%
читателей готовы отдать свой голос во втором туре за Макрона, 38,34% — за Ле
Пен.
Выбор действующего курса Парижа со стороны соотечественников
разочаровал многих читателей Le
Figaro. Так, некоторые из них
напомнили, что действительно видеть президентом Макрона хотят менее 30%
французов, еще меньше — Ле Пен. Это означает, что большинство граждан не сможет
выбрать «своего» кандидата. Комментаторы потребовали дать им более
представительный выбор, а другие и вовсе посчитали, что с Францией пора «прощаться».
«Французы, если вы и на этот раз выберете Макрона, вы знаете,
что вас ожидает. Теперь не жалуйтесь;
Макрона оставит у власти то самое меньшинство — менее 30
процентов избирателей, которое настроено конформистски;
Что, Макрон впереди? Ну, что ж, прощай, Франция. С тобой нам
было хорошо, пока ты была жива;
Надо было дать людям третий вариант на выбор: ни один из двух
меня не убедил, я бросаю пустой бюллетень», — написали читатели.
Напомним, второй тур президентских выборов во Франции состоится
24 апреля.