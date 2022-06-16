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Читатели «Гуаньча» предрекли США скорую гибель после слов Байдена об изменениях к лучшему

Читатели «Гуаньча» предрекли США скорую гибель после слов Байдена об изменениях к лучшему
globallookpress.com / Chris Kleponis

Соединенным Штатам грозит скорая гибель. Соответствующее заявление сделали читатели китайского издания «Гуаньча».

Таким образом они прокомментировали высказывание хозяина Белого дома Джозефа Байдена об изменении жизни населения Соединенных Штатов к лучшему. 

«Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена», — не поверили американскому президенту китайцы.

По их словам, «сонный» Байден делает американцам только хуже.

Ранее RT сообщал, что президенту США не удастся возложить вину за растущую инфляцию в Соединенных Штатах на своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Байден Китай США
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