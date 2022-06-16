Читатели «Гуаньча» предрекли США скорую гибель после слов Байдена об изменениях к лучшему

Соединенным Штатам грозит скорая гибель. Соответствующее заявление сделали читатели китайского издания «Гуаньча».
Таким образом они прокомментировали высказывание хозяина Белого дома Джозефа Байдена об изменении жизни населения Соединенных Штатов к лучшему.
«Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена», — не поверили американскому президенту китайцы.
По их словам, «сонный» Байден делает американцам только хуже.
Ранее RT сообщал, что президенту США не удастся возложить вину за растущую инфляцию в Соединенных Штатах на своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.