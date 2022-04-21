Читатели «Гуаньча» назвали мощный козырь России, который стал предупредительным сигналом для Европы

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На космодроме Плесецк состоялся первый пуск
межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщили в Минобороны России.
Реакция на испытания ракеты последовала со всех уголков планеты, так читатели
китайского издания «Гуаньча» отметили, что запуск стал сигналом для Запада.
В Минобороны России отметили, что «Сармат» является самой
тяжелой ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Сообщается, что
ракету «Сармат» планируется использовать ракету в качестве носителя
гиперзвуковых блоков «Авангард». Президент России Владимир Путин поздравил ВС с
успешным испытанием «Сармата».
«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений Российской армии… Аналогов в мире нет и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — подчеркнул Путин.
Отреагировали на испытания российской ракеты и в Китае. Так читатели
китайского портала «Гуаньча» посчитали, что запуск «Сармата» стал сигналом для
стран НАТО. По мнению людей, мощное оружие России является настоящим козырем
страны.
«На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы»;
«До НАТО до сих пор не дошло. Что значит 10-15 таких боеголовок? Полное уничтожение Европы и США»;
«В Европе и на Украине нет смысла использовать межконтинентальные ракеты, верно? Америка, ты же знаешь, о ком Путин говорит?»;
«В этом мире очень важны кулаки, иначе непокорные нацистские силы на Западе станут еще более свирепыми», — прокомментировали новость китайские читатели.