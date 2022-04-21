Читатели «Гуаньча» назвали мощный козырь России, который стал предупредительным сигналом для Европы

«На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы»;

«До НАТО до сих пор не дошло. Что значит 10-15 таких боеголовок? Полное уничтожение Европы и США»;

«В Европе и на Украине нет смысла использовать межконтинентальные ракеты, верно? Америка, ты же знаешь, о ком Путин говорит?»;

«В этом мире очень важны кулаки, иначе непокорные нацистские силы на Западе станут еще более свирепыми», — прокомментировали новость китайские читатели.