Читатели «Факти» назвали «сборищем идиотов» страны ЕС из-за санкций на российскую нефть

Частичное нефтяное эмбарго России восприняли в штыки в Болгарии, что ярко прослеживается по комментариям людей к статье в газете «Факти».
Европейский союз решил отказаться от российской нефти, которая поступала в союз морским путем. Подписчики издания решили, что подобный шаг спровоцирует масштабные проблемы в топливном секторе.
«Цирк. Мне одному кажется, что ЕС — сборище идиотов?» — вопрошает один из комментаторов.
Другой пользователь Сети считает, что серьезные негативные последствия из-за решений высшего европейского руководства скажутся на Болгарии.
«Нефть в нашу страну доставляется не танкерами, если я правильно помню (могу ошибаться), значит, нам опять грозит катастрофа с более высокими ценами и умирающей экономикой?» — указал читатель.
Еще один комментатор предупредил, что ответные санкции России могут всерьез ударить по европейской экономике.
«Значит, нефть на танкерах вы не хотите, а в трубопроводах приветствуете? Ну введет Путин ответные санкции, только кран поверни. Какие же безмозглые существа нами управляют или думают, что управляют», — говорит он.
Шестой пакет санкций в отношении России предполагает отказ ЕС от нефти из России, доставляемой по морю. Помимо этого, Брюссель ввел SWIFT-санкции против Сбербанка, а также ограничил вещание трех российских каналов в странах ЕС.
В самом Сбербанке прокомментировали ситуацию.
«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют.Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах.Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — говорится в официальном сообщении.