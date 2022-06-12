Читатели En Son Haber считают, что Путин заставит весь мир принять рубль

Волевое решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли изменит баланс сил на мировой арене. Соответствующее заявление сделали читатели турецкого издания En Son Haber.
По их словам, подобный шаг не только сокрушит доллар, но и заставит весь мир принять российскую валюту. Путин безусловно является мудрым правителем, считают комментаторы. Они подчеркнули, что президент РФ подает всем пример как управлять государством.
«США и ЕС выстрелили себе в ногу. Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог», — отметил один из турков.
«Почему мы не используем турецкие лиры в торговле? Турция — лидер по овощам и фруктам в Европе!» — возмутился другой.
Ранее сообщалось, что решение России о продаже газа за рубли никто не вправе оспаривать, в торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. К такому выводу пришел посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.