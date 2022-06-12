Новости0

Читатели En Son Haber считают, что Путин заставит весь мир принять рубль

Читатели En Son Haber считают, что Путин заставит весь мир принять рубль
politexpert.net

Волевое решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли изменит баланс сил на мировой арене. Соответствующее заявление сделали читатели турецкого издания En Son Haber.

По их словам, подобный шаг не только сокрушит доллар, но и заставит весь мир принять российскую валюту. Путин безусловно является мудрым правителем, считают комментаторы. Они подчеркнули, что президент РФ подает всем пример как управлять государством.

«США и ЕС выстрелили себе в ногу. Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог», — отметил один из турков.

«Почему мы не используем турецкие лиры в торговле? Турция — лидер по овощам и фруктам в Европе!» — возмутился другой.

Ранее сообщалось, что решение России о продаже газа за рубли никто не вправе оспаривать, в торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. К такому выводу пришел посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

газ доллар Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.