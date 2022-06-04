Германия опасается Россию, уверены читатели турецкого и здания En Son Haber. Они отреагировали на выпад вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека в сторону Москвы.
Недавно чиновник заявил, что антироссийские санкции якобы уничтожают экономику страны. В ответ комментаторы разрушили мечты политика о вреде ограничений для РФ.
«России просто щекотно… Если она вступит в серьезную войну, это изменит весь ландшафт Европы», — заявил один из пользователей Сети.
«Кто верит? Рубль подорожал вдвое. Наступает крах западного империализма», — подчеркнул другой.
«Немецкая самоуверенность, укрывшаяся в тени США, боится русских как собак», — добавил третий.
Напомним, что санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Люди на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом президент РФ Владимир Путин уверен, что Запад лишь воспользовался спецоперацией как предлогом. На страну все равно наложили бы рестрикции вне зависимости от наличия повода, пояснял он.