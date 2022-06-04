Напомним, что санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Люди на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом президент РФ Владимир Путин уверен, что Запад лишь воспользовался спецоперацией как предлогом. На страну все равно наложили бы рестрикции вне зависимости от наличия повода, пояснял он.