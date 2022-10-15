Читатели Dir.bg послали украинских беженцев в заброшенные села вместо курортов Болгарии

Издание Dir.bg сообщило о новой волне беженцев, прибывающих в Болгарию с Украины. Читатели высказали свое мнение в комментариях под статьей.
Отельер Елена Андонова отметила, что у украинских беженцев наблюдается повышенный интерес к болгарскому курорту Солнечный Берег. На днях туда прибыло 20 автобусов. Украинцы едут из Киева и Запорожской области.
«У нас полно заброшенных сел – пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь. Кому не нравится – пусть идет туда, откуда пришел», — посетовал читатель Местен.
Один из комментаторов добавил, что украинские беженцы лишь «отращивают бока» на курортах. При этом переселенцам выплачивают по 40 левов в день, а пострадавшим от наводнения жителям Болгарии единоразово дали по 300 левов.