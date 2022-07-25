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Читатели Die Welt жесткой критикой ответили на решение Берлина отправить Киеву три ЗСУ Gepard

Читатели Die Welt жесткой критикой ответили на решение Берлина отправить Киеву три ЗСУ Gepard
globallookpress/IMAGO

Решение немецких властей отправить на Украину три зенитные самоходные установки Gepard спровоцировали волну жесткой критики в обществе.

Читатели крупного немецкого издания Die Welt призвали Берлин думать о собственных национальных интересах, тем более, что поддержка Украины никак не укрепляет позиции Германии.

«Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!», — написал один из комментаторов.

Его собеседник с иронией заметил, что три установки Gepard точно «научат русских бояться». Другие читатели предположили, что вооружение, приобретенное на деньги немецких налогоплательщиков, если и не будет уничтожено в ближайшее время, то окажется на черном рынке.

Вооружение ВСУ Германия Украина
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RusNewsToday24
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