Президент Украины Владимир Зеленский возмутился исследованию правозащитной организации Amnesty International, которая уличила ВСУ в использовании тактики «живого щита». Реакция главы государства пришлась не по нраву рядовым немцам.
Аналитики AI пришли к выводу, что украинские солдаты намеренно оборудуют позиции в школах и больницах, нарушая международные правовые нормы и подвергая жителей опасности. Читатели издания Die Welt сочли критику Зеленского попыткой обелить преступников из ВСУ.
«Я смотрю на Украину все более критично — не только из-за этого доклада, — и мне не хочется видеть ее в НАТО и тем более в ЕС», — написал один из пользователей Сети.
«С точки зрения содержания лидер Украины не отвечает на обвинения Amnesty International. Этим уже все сказано», — добавил второй.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Ключевые задачи СВО — демилитаризация и денацификация Украины.