Читатели Die Welt сочли невероятной наглостью слова Зеленского об Украине и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский проявил нахальство, когда заявил, что его страна фактически стала членом Евросоюза. С таким мнением выступили читатели немецкого издания Die Welt.
Они назвали наглостью слова Зеленского и усомнились, что вступление Киева в ЕС было бы хорошей идеей. Читатели издания также сочли странной формулировку президента.
«Кто вернет человека на землю?» — поинтересовался в конце обсуждения один из комментаторов.
Ранее президент Украины сообщил политикам Люксембурга, как обстоит ситуация в его стране. Зеленский отметил: благодаря спецоперации РФ контролирует примерно 20% территории государства, передает «Царьград».