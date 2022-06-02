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Читатели Die Welt сочли невероятной наглостью слова Зеленского об Украине и ЕС

Читатели Die Welt сочли невероятной наглостью слова Зеленского об Украине и ЕС
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский проявил нахальство, когда заявил, что его страна фактически стала членом Евросоюза. С таким мнением выступили читатели немецкого издания Die Welt.

Они назвали наглостью слова Зеленского и усомнились, что вступление Киева в ЕС было бы хорошей идеей. Читатели издания также сочли странной формулировку президента.

«Кто вернет человека на землю?» — поинтересовался в конце обсуждения один из комментаторов.

Ранее президент Украины сообщил политикам Люксембурга, как обстоит ситуация в его стране. Зеленский отметил: благодаря спецоперации РФ контролирует примерно 20% территории государства, передает «Царьград».

Евросоюз Зеленский Украина
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