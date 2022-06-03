Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после ее слов о поддержке Киева

Читатели немецкого издания Die Welt усомнились в профессионализме министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
Пользователи газеты раскритиковали Бербок после ее слов о том, что Берлин намерен и дальше оказывать поддержку Киеву. По мнению читателей издания, Германия финансово не способна на какую-либо помощь Украине.
«Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?» — написал один из комментаторов.
«Серьезный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?» — поинтересовался другой.
Ранее Анналена Бербок заявила, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Однако считает, что объединение не должно давать Киеву каких-либо «скидок». Об этом пишет «Царьград».