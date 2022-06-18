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Читатели Die Welt поддержали Путина после слов о провале Запада с антироссийскими санкциями

Читатели Die Welt поддержали Путина после слов о провале Запада с антироссийскими санкциями
kremlin.ru / Администрация президента России

Коллективный Запад вредит в первую очередь себе, «наказывая» Россию санкционными ограничениями. Соответствующее заявление сделали читатели Die Welt.

Таким образом они поддержали высказывание российского главы государства Владимира Путина о провале санкций Запада против РФ. Своим мнением президент поделился в рамках международного экономического форума, проходящего в Санкт-Петербурге.

«Санкции работают очень хорошо. Против нас», — подчеркнул один из читателей.

«Абсолютная правда. Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, а экономика катится все дальше и дальше в пропасть», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что Европа и США сами страдают от своих решений по введению антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Анатолий Аксаков, передает телеканал «Царьград».    

Коллективный Запад Путин санкции
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