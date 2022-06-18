Коллективный Запад вредит в первую очередь себе, «наказывая» Россию санкционными ограничениями. Соответствующее заявление сделали читатели Die Welt.
Таким образом они поддержали высказывание российского главы государства Владимира Путина о провале санкций Запада против РФ. Своим мнением президент поделился в рамках международного экономического форума, проходящего в Санкт-Петербурге.
«Санкции работают очень хорошо. Против нас», — подчеркнул один из читателей.
«Абсолютная правда. Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, а экономика катится все дальше и дальше в пропасть», — отметил другой.
Ранее сообщалось, что Европа и США сами страдают от своих решений по введению антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Анатолий Аксаков, передает телеканал «Царьград».