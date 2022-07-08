Читатели Die Welt осудили Шольца за резкие слова о российском газе и призвали его уйти в отставку

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику»;

«Экономические санкции против России сказываются – но на нас, на населении. Это полный провал правительства»;

«Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя»;

«У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий», — высказались немецкие читатели.