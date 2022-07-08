Читатели Die Welt осудили Шольца за резкие слова о российском газе и призвали его уйти в отставку

Читатели немецкой газеты Die Welt заявили, что канцлер Германии Олафа Шольц должен подать в отставку после слов об использовании Россией газа.
«Германия слишком долго и однобоко полагалась на поставки энергоресурсов из России. Сегодня приходится констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто не верит, что Россия сокращает поставки газа только по техническим причинам», — заявил канцлер.
Слова Шольца вызвали возмущение простых немцев. Многие комментарии указали на двойственность политики канцлера, который сначала вводит антироссийские санкции, а потом искренне удивляется ответным мерам со стороны Москвы, сообщает РИА Новости.
«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику»;
«Экономические санкции против России сказываются – но на нас, на населении. Это полный провал правительства»;
«Можно было бы еще попытаться отменить санкции, но правительство будет говорить, что этого делать нельзя»;
«У нас правительство, которое не в состоянии предвидеть последствия своих действий», — высказались немецкие читатели.
Шольц ранее заявил, что ФРГ слишком долгое время полагалась на поставки российских энергоресурсов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.