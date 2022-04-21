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    Читатели Die Welt напомнили послу Мельнику, что Германия не служит «магазином» для Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Читатели Die Welt напомнили послу Мельнику, что Германия не служит «магазином» для Украины

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    globallookpress.com/imago stock&people

    ФРГ не является «магазином самообслуживания» для Украины, заявили немецкие пользователи Сети. Они прокомментировали выпады посла Андрея Мельника в адрес руководства Германии.

    Читатели Die Welt потребовали выслать дипломата домой. Их возмутили слова Мельника о «недостаточной» помощи Берлина Киеву.

    «Пожалуйста, господин Шольц, посадите наконец господина Мельника в танк и отправьте его на Украину. Слышать его больше не могу. Этот человек принял бундесвер за магазин самообслуживания», — отметил один из комментаторов.

    «Мельник кусает руку, которая его кормит. Почему у Мельника здесь так много возможностей для одних и тех же требований?» — поинтересовался другой.

    Ранее член крымского парламента Юрий Гемпель раскритиковал выпад украинского посла против русских, передает RT. По словам российского политика, в дипкорпусе соседнего государства процветает нацизм.

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