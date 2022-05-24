Читатели Daily Mail заявили о готовности сжечь парламент Британии из-за взлета цен

Читатели британской газеты Daily Mail вышли из себя на фоне резкого роста стоимости жизни в Соединенном Королевстве. Они оставили недовольные комментарии в Сети.
Рост цен на территории Великобритании на фоне антироссийских ограничений довел граждан до того, что они готовы пойти на уничтожение парламента страны. Британцы подчеркнули, что такими темпами государству грозит анархия.
«Если стоимость топлива подрастет еще на 50% в следующие 12 месяцев, я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить правительственные здания», — написал комментатор.
«Этому правительству плевать на всех нас», — отметил интернет-пользователь.
Ранее корреспонденты RT сообщили, что библиотека палаты общин Великобритании спрогнозировала возросший уровень бедности в Соединенном Королевстве в 2023 году.