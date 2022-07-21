Читатели Daily Mail высмеяли визит супруги Владимира Зеленского в США

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену за призывы к США передать Киеву дополнительное вооружение.
Многие читатели заявили, что у жены украинского лидера нет прав и полномочий требовать дополнительных поставок вооружения у мирового сообщества. Другие предположили, что Зеленский захочет и дальше отправлять своих родственников на Запад, чтобы те упрашивали иностранцев о помощи.
«Сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?»;
«Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди»;
«Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение “жены”. Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества»;
«Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?» — писали читатели британского издания.
Ранее Елена Зеленская во время выступления в американском конгрессе призвала Соединенные Штаты помочь ее стране поставками ПВО, причем попросила решить вопрос о предоставлении вооружения как можно скорее.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.