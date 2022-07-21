Читатели Daily Mail высмеяли визит супруги Владимира Зеленского в США

Многие читатели заявили, что у жены украинского лидера нет прав и полномочий требовать дополнительных поставок вооружения у мирового сообщества. Другие предположили, что Зеленский захочет и дальше отправлять своих родственников на Запад, чтобы те упрашивали иностранцев о помощи.