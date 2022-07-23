Читатели Daily Mail высмеяли Джонсона после «тренировки» с военными ВСУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно подавший в отставку, стал предметом для насмешек после поездки на военную базу, где тренировались украинские военные. Читатели Daily Mail назвали произошедшее «позором».
Джонсон посетил тренировку украинских солдат на британской военной базе. На видео, смонтированном по итогам визита премьера, показывается, как он бросает гранату, садится за пулемет и пробует использовать ПТРК NLAW. Не обошлось и без националистических лозунгов, которые Джонсон также активно выкрикивал.
Произошедшее пришлось по вкусу далеко не всем. Так, читатели британского таблоида посмеялись над политиком и призвали отправить его на Украину.
«Это почти также хорошо, как и шоу Бенни Хилла»;
«Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты»;
«Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране», — пишут они.