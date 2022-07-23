Читатели Daily Mail высмеяли Джонсона после «тренировки» с военными ВСУ

«Это почти также хорошо, как и шоу Бенни Хилла»;

«Он делает фото для мемуаров, пока мы страдаем от повышения цен на бензин и продукты»;

«Он просто дурачится и играет в игрушки, пока страна разваливается. Джонсон больше думает об украинцах, чем о своей собственной стране», — пишут они.