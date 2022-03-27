Читатели Daily Mail считают задачей Зеленского начать третью мировую войну

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Президент Украины Владимир Зеленский и его американский
коллега Джозеф Байден отчаянно добиваются начала третьей мировой войны. К
такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail.
По их мнению, просьба главы украинского государства отдать
танки и самолеты стран Североатлантического альянса Киеву наглядно
демонстрирует это. Британцы подчеркнули, что не хотят ядерного вмешательства на
фоне и без того напряженной ситуации.
«НАТО не обязана помогать Зеленскому. Он неправильно
разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины
в Альянс. Все это происходит из-за его высокомерия», — отметили они.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что украинские националисты прикрывались мирными
жителями как живым щитом. По ее словам, во время отступления они подорвали
городской драматический театр.